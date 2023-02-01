Чемпионат по аэробике соберёт в Тюмени около 200 юных спортсменов

Чемпионат и первенство Тюменской области по спортивной аэробике с 2 до 4 февраля пройдут в СК "Муромец", в соревнованиях выступят около 200 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска. Оцениваться будут индивидуальные программы, смешанные пары и трио, группа, аэродэнс, аэростэп, сообщает депспорта ТО.

"Для участников это значимый соревновательный опыт. Нам важно подготовить спортсменов, которые смогут достойно представлять в дальнейшем тюменский регион. В прошлом году в возрастной категории 12-14 лет наши ребята стали чемпионами УФО. В период примерно с 2005 по 2019 годы наши спортсмены всегда были в составе российской сборной. К сожалению, последние два года мы в нее не попадаем. У нас сменился тренерский состав, подрастает новое спортивное поколение", - прокомментировала президент областной федерации спортивной аэробики Людмила Латышева.

По итогам соревнований определятся лучшие атлеты, которым в марте предстоит повторить прошлогодний успех на окружных соревнованиях.