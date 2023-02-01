Тюменские биатлонисты выступят в финале Спартакиады молодежи России

Команда биатлонистов Тюменской области вышла в финал Спартакиады молодежи России.

Биатлонисты 15-16 и 17-18 лет приняли участие одновременно в двух значимых спортивных испытаниях. В Увате прошли состязания в рамках 2 этапа IV зимней Спартакиады молодежи России 2023 года среди юношей и девушек и первенства Уральского федерального округа по биатлону. На старты вышло более 170 спортсменов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Результаты соревнований:

Гонка 12,5 км, юноши 17-18 лет:

1. Коновалов Савелий (Свердловская область).

2. Шутько Илья (Ямало-Ненецкий АО).

3. Миронов Олег (Тюменская область).

Гонка 10 км, девушки 17-18 лет:

1. Терещенко Инна (Свердловская область).

2. Шадрина Виолетта (Свердловская область).

3. Болдырева Маргарита (Тюменская область).

Гонка 10 км, юноши 15-16 лет:

1. Вязьмин Илья (Тюменская область).

2. Кугаевский Артем (ХМАО-Югра).

3. Голиков Илья (Тюменская область).

Гонка 7,5 км, девушки 15-16 лет:

1. Собянина Юлия (ХМАО-Югра).

2. Захарова Екатерина (Тюменская область).

3. Богданова Татьяна (Тюменская область).



Спринт 7,5 км, юноши 17-18 лет:

1. Коновалов Савелий (Свердловская область).

2. Куприн Михаил (Тюменская область).

3. Майгадаров Денис (Тюменская область).

Спринт 6 км, девушки 17-18 лет:

1. Вовк Камила (Тюменская область).

2. Терещенко Инна (Свердловская область).

3. Болдырева Маргарита (Тюменская область).

По итогам командного зачета в финал Спартакиады молодежи России вышли команда Свердловской области, занявшая 1 место с результатом 370 очков, команда Тюменской области – 2 место (270 очков), команда ЯНАО – 3 место (142 очка). Финал Спартакиады пройдет в Саранске в начале марта.