Тюменские биатлонисты выступят в финале Спартакиады молодежи России

Команда биатлонистов Тюменской области вышла в финал Спартакиады молодежи России.
Биатлонисты 15-16 и 17-18 лет приняли участие одновременно в двух значимых спортивных испытаниях. В Увате прошли состязания в рамках 2 этапа IV зимней Спартакиады молодежи России 2023 года среди юношей и девушек и первенства Уральского федерального округа по биатлону. На старты вышло более 170 спортсменов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.
Результаты соревнований:
Гонка 12,5 км, юноши 17-18 лет:
1. Коновалов Савелий (Свердловская область).
2. Шутько Илья (Ямало-Ненецкий АО).
3. Миронов Олег (Тюменская область).
Гонка 10 км, девушки 17-18 лет:
1. Терещенко Инна (Свердловская область).
2. Шадрина Виолетта (Свердловская область).
3. Болдырева Маргарита (Тюменская область).
Гонка 10 км, юноши 15-16 лет:
1. Вязьмин Илья (Тюменская область).
2. Кугаевский Артем (ХМАО-Югра).
3. Голиков Илья (Тюменская область).
Гонка 7,5 км, девушки 15-16 лет:
1. Собянина Юлия (ХМАО-Югра).
2. Захарова Екатерина (Тюменская область).
3. Богданова Татьяна (Тюменская область).
Спринт 7,5 км, юноши 17-18 лет:
1. Коновалов Савелий (Свердловская область).
2. Куприн Михаил (Тюменская область).
3. Майгадаров Денис (Тюменская область).
Спринт 6 км, девушки 17-18 лет:
1. Вовк Камила (Тюменская область).
2. Терещенко Инна (Свердловская область).
3. Болдырева Маргарита (Тюменская область).
По итогам командного зачета в финал Спартакиады молодежи России вышли команда Свердловской области, занявшая 1 место с результатом 370 очков, команда Тюменской области – 2 место (270 очков), команда ЯНАО – 3 место (142 очка). Финал Спартакиады пройдет в Саранске в начале марта.
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