Тюменский "Газовик" продолжает лидировать в дивизионе "Сибирь"

Команда "Газовик"-ТИУ продолжает выступление в студенческой хоккейной лиге. В минувшие выходные она на домашнем льду приняла "Металлург-Университет"-СГИУ из Новокузнецка.

В первом матче СХК "Газовик" в напряженной борьбе уступил гостям со счетом 7:8. Несмотря на то, что к середине первого периода "Газовик" проигрывал 0:4, все же сумел сравнять счет. Но "Металлург-Университет" сумел забросить восьмую шайбу и удержал минимальное преимущество до конца матча.

Второй матч оказался не менее напряженным. СХК "Газовик" сумел обыграть соперника только в овертайме. Тюменские хоккеисты с первых минут навязали сопернику очень высокий темп игры! Игроков Новокузнецка это не испугало, им удалось забросить две быстрые шайбы. Но хоккеисты "Газовика" сумели собраться и сравнять счет. И уже в овертайме Сергей Арзамасцев забросил решающую шайбу в ворота "Металлурга".

После домашнего тура СХК "Газовик"-ТИУ укрепил лидирующую позицию в дивизионе "Сибирь" и сохранил за собой первую строчку в таблице чемпионата. После 14 игр у команды СХК "Газовик"-ТИУ – 23 очка. Далее следует СХК "Север" из Ханты-Мансийска – 19 очков. Со своим главным преследователем СХК "Газовик"-ТИУ сыграют уже в предстоящие выходные, 4 и 5 февраля, в Ханты-Мансийске.

Фото: группа "Хоккейный клуб ТИУ | СХК "Газовик" в сети "ВКонтакте"