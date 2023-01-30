Команды предприятий и организаций Тюмени завершили спартакиаду сноубордом

Финальной точкой в спартакиаде предприятий и организаций Тюмени стали соревнования по сноуборду и горнолыжному спорту, участие в них приняли около 50 человек.
Эти виды вошли в соревновательный перечень впервые, итоги не учитывались в общем зачете. Тем не менее участники с азартом боролись за медали в дисциплине "слалом".
В итоге в личном первенстве среди сноубордистов-мужчин тройка призеров выглядит так:
1 место – Петр Слинкин (АО "Транснефть-Сибирь").
2 место – Андрей Коньков (Загородный комплекс "Кулига-парк").
3 место – Никита Натчук (ООО "ТННЦ").
Среди сноубордистов-женщин:
1 – Юлия Зинченко (ООО "ТННЦ").
2 – Яна Усыченко (АО "Транснефть-Сибирь").
3 – Полина Старикова (ЛУКОЙЛ-Инжиниринг).
Среди горнолыжников–мужчин лучшими стали:
1 – Дамир Фаттахов (АО "Транснефть-Сибирь").
2 – Григорий Данилюк (АО "Транснефть-Сибирь").
3 – Дмитрий Иванов (Загородный комплекс "Кулига-парк").
Победители горнолыжники–женщины:
1 – Марина Шевченко (АО "Транснефть-Сибирь").
2 – Юлия Зинченко (ООО "ТННЦ").
3 – Анастасия Слюсаренко (АО "Транснефть-Сибирь").
В общекомандном зачете в обоих видах золото у команды "Транснефть-Сибирь". Серебро завоевала делегация Тюменского нефтяного научного центра. В сноуборде на 3 месте – "Кулига-парк". Бронзовый призер в горнолыжном спорте не определен.
Здесь же подвели и общие итоги городской спартакиады – 2022. Победили представители Тюменского индустриального университета. Сотрудники Тюменского нефтяного научного центра стали вторыми. Замкнули тройку призеров спортсмены из "Харампурнефтегаз".
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