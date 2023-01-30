Команды предприятий и организаций Тюмени завершили спартакиаду сноубордом

Финальной точкой в спартакиаде предприятий и организаций Тюмени стали соревнования по сноуборду и горнолыжному спорту, участие в них приняли около 50 человек.

Эти виды вошли в соревновательный перечень впервые, итоги не учитывались в общем зачете. Тем не менее участники с азартом боролись за медали в дисциплине "слалом".

В итоге в личном первенстве среди сноубордистов-мужчин тройка призеров выглядит так:

1 место – Петр Слинкин (АО "Транснефть-Сибирь").

2 место – Андрей Коньков (Загородный комплекс "Кулига-парк").

3 место – Никита Натчук (ООО "ТННЦ").

Среди сноубордистов-женщин:

1 – Юлия Зинченко (ООО "ТННЦ").

2 – Яна Усыченко (АО "Транснефть-Сибирь").

3 – Полина Старикова (ЛУКОЙЛ-Инжиниринг).

Среди горнолыжников–мужчин лучшими стали:

1 – Дамир Фаттахов (АО "Транснефть-Сибирь").

2 – Григорий Данилюк (АО "Транснефть-Сибирь").

3 – Дмитрий Иванов (Загородный комплекс "Кулига-парк").

Победители горнолыжники–женщины:

1 – Марина Шевченко (АО "Транснефть-Сибирь").

2 – Юлия Зинченко (ООО "ТННЦ").

3 – Анастасия Слюсаренко (АО "Транснефть-Сибирь").

В общекомандном зачете в обоих видах золото у команды "Транснефть-Сибирь". Серебро завоевала делегация Тюменского нефтяного научного центра. В сноуборде на 3 месте – "Кулига-парк". Бронзовый призер в горнолыжном спорте не определен.

Здесь же подвели и общие итоги городской спартакиады – 2022. Победили представители Тюменского индустриального университета. Сотрудники Тюменского нефтяного научного центра стали вторыми. Замкнули тройку призеров спортсмены из "Харампурнефтегаз".