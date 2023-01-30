Лыжники Тюменской области завоевали бронзу чемпионата УрФО

В тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" подвели итоги окружного чемпионата по лыжным гонкам. За медали боролись 182 спортсмена из 6 субъектов Уральского федерального округа, в командном зачете Тюменская область замкнула тройку лидеров, на первом месте свердловчане, на втором- команда Югры.

Тюменские лыжники на пьедестал поднялись по итогам с раздельным стартом классическим стилем: Алиса Жамбалова - первое место, Егор Брагин- третье.

В спринте классическим стилем лидировала Екатерина Смирнова, Илья Санников показал второй результат.

В эстафете мужская команда (Егор Брагин, Илья Санников, Евгений Белов, Иван Якимушкин) одержали победу, женская команда (Ева Гладких, Алиса Жамбалова, Анастасия Куликова, Полина Буравлева) - на втором месте.

В гонках с раздельным стартом свободным стилем "золото" у Якимушкина и Смирновой, у Жамбаловой - "серебро".