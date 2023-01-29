МФК "Тюмень" проведет очередной тур Суперлиги на выезде

МФК "Тюмень" проведет 12-й тур PARI-Суперлиги по мини-футболу в подмосковном Климовске. 3 и 4 февраля состоятся матчи с местным "КПРФ", с которым наш клуб связывает своя история.

В плей-офф прошлого сезона "Тюмень" выбыла из гонки на стадии ¼ финала после серии с "КПРФ" (1-3). В межсезонье игроки "Тюмени" Сергей Абрамович, Сергей Крыкун смелини черно-белую форму на красную, сообщает Вслух.ру.

Сейчас "Тюмень" на 6-м месте в турнирной таблице. За 22 матча клуб заработал 29 очков: было 8 побед, 9 проигрышей и 5 ничьих. "КПРФ" - на второй строке с 44 очками, из 22 матчей было 13 викторий.