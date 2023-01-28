Тюменские спортсмены завоевали 25 медалей на Единых играх Специальной Олимпиады

В Казани завершились первые Единые Игры Специальной Олимпиады. Впервые они объединили 8 зимних и 10 летних видов спорта. За медали боролось более 2000 участников из 59 регионов России и Республики Беларусь. Тюменскую область на этих значимых соревнованиях представили 25 специальных спортсменов. Это жители Тобольска, Ишима и Уватского района в возрасте от 10 до 44 лет.

В общей сложности представителям нашего региона в каждом из семи видов, в которых они выступали, удалось завоевать медали. В общей сложности – 25: 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых.

В бадминтоне у женщин бронзовым призером в 5 дивизионе стала Яна Лысенко. В смешанном парном разряде Яна в паре с Амиром Валиевым в 6 дивизионе получили серебро. В свою очередь, Амир в парном разряде с партнером из Москвы стали серебряными призерами в 1 дивизионе.

В легкой атлетике на дистанции 60 метров в 1 дивизионе у мужчин 2 место занял Антон Башкатов. Свой серебряный успех Антон повторил и на дистанции 200 метров. У женщин Алина Дюкова завоевала бронзу (60 метров). Золото в копилку команды Тюменской области принесла смешанная эстафета 4х100 м. За команду бежали Дюкова Алина, Степанова Фаина, Башкатов Антон и Будаш Иван (тренер Шишенко Виктор, Ишим).

В настольном теннисе у мужчин третье место в 1 дивизионе занял Исхаков Линар, во 2 дивизионе Исхаков Ильнар стал вторым. В парном разряде братья Исхаковы в 3 дивизионе стали серебряными призерами игр. У женщин в 5 дивизионе Анастасия Чернякова заняла 3 место. В смешанном разряде в 4 дивизионе Исхаков Ильнар и Мартынова Ульяна завоевали бронзу.

В шорт-треке у мужчин в 3 дивизионе на дистанции 333 метра Акимов Савелий завоевал золотую медаль.

В беге на снегоступах Сергей Степанов в 1 дивизионе на дистанции 100 метров стал победителем, на дистанции 200 метров - бронзовым призером. В эстафете 4х100 метров Солдатова Екатерина, Пузырева Снежана, Смирнов Вадим и Степанов Сергей стали серебряными призерами игр.

В лыжных гонках Климов Сергей завоевал две золотые медали на дистанциях 2,5 и 5 км в 3 дивизионе. На дистанции 1000 метров во 2 дивизионе на счету Гаянова Александра бронза. У женщин на дистанции 1000 метров Рахимова Арина заняла 2 место в 3 дивизионе, а Тибичи Ольга в первом дивизионе финишировала третьей.

В фигурном катании в 1 дивизионе (1 уровень) Александра Логунова стала серебряным, а Александра Зольникова – бронзовым призером. Новоселова Мирослава (2 уровень) заняла второе место. В парном катании Юнифайд-спорт (1 уровень) наша пара Анна Нестеренко и Андрей Дроботько стали победителями игр.