В Тюменской области стартовали зимние фестивали ГТО

28 и 29 января нормативы ГТО будут сдавать жители Тобольска, Ялуторовска, Казанского и Аромашевского районов.

В Тобольске ожидают наибольшее количество участников. Обычно заявляются 10-15 команд. Это в среднем 150 человек. В 2022 году в Тобольске нормативы ГТО пробовали выполнить 6 500 человек. Более половины получили знаки отличия.

В Казанском районе на старт XXXIV районных зимних сельских спортивных игр "Чирки-2023" выйдут 84 спортсмена. Это представители 14 сельских поселений.

В Ялуторовске к участию в фестивале готовятся 30 человек. 28 января — лыжная гонка, 4 февраля — стрельба, прыжки в длину, наклоны, подтягивания, сгибания и разгибания туловища.

В Аромашевском районе силы проверят около 40 человек.

Узнать о проведении мероприятий комплекса ГТО в своем муниципальном образовании можно по телефону горячей линии.