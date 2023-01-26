Более ста юных фигуристов Уральского и Приволжского федеральных округов соревнуются в Тюмени

В Тюмени с 26 по 30 января на льду спортивного комплекса "Прибой" состоятся межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек. Торжественное открытие соревнований состоится сегодня в 14:00.

Всего за медали поборются 112 спортсменов Уральского и Приволжского федеральных округов в возрасте от 10 до 15 лет. В общей сложности на тюменский лед выйдут представители 20 субъектов России: Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовии и Татарстана, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а также Кировской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Ульяновской областей.

Честь Тюменской области на этих стартах будут защищать 8 фигуристов. Участники представят элементы (прыжки, вращения и дорожки шагов), короткую и произвольную программы. Победителей в каждой возрастной группе определят по сумме баллов.

Расписание выступлений:

26 января

- с 14:30 до 17:00 - элементы, мальчики, младшая группа

27 января

- с 08:30 до 14:00 - элементы, девочки, младшая группа

- с 14:15 до 19:30 - элементы, девушки, старшая группа

- с 19:45 до 22:30 - элементы, юноши, старшая группа

28 января

- с 12:00 до 15:45 - короткая программа, девочки, младшая группа

- с 16:00 до 17:30 - короткая программа, мальчики, младшая группа

- с 17:45 до 19:30 - короткая программа, юноши, старшая группа

29 января

- с 10:30 до 14:15 - короткая программа, девочки, старшая группа

- с 14:30 до 19:00 - произвольная программа, девочки, младшая группа

- с 19:15 до 21:30 - произвольная программа, мальчики, младшая группа

30 января

- с 11:00 до 15:30 - произвольная программа, девушки, старшая группа

- с 15:45 до 18:30 - произвольная программа, юноши, старшая группа