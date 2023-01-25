Студенческий хоккейный клуб "Газовик" вышел на позицию лидера

Фото - Фото из группы «Хоккейный клуб ТИУ | СХК «Газовик»

В преддверии Дня российского студенчества хоккеисты тюменского клуба "Газовик" выступили в двух стартовых играх второго круга студенческой хоккейной лиги. Прошли непростые встречи с командой ОмГУ им. Достоевского, наши ребята увезли из Омска 3 очка. "Газовик ТИУ" продолжает лидировать в дивизионе "Сибирь".

В первом круге СХЛ команды так и не встретились, тюменцы автоматически получили две победы со счетом 5:0. В этот раз простой прогулки не получилось: оба коллектива продемонстрировали стремление к победе, спортивное упорство и мастерство.

Первый матч закончился со счётом 6:6. Победитель определялся по буллитам, и омичи оказались чуть увереннее и удачливее. Вторая встреча стала не менее жаркой, но завершилась уже победой "Газовика" со счетом 5:6.

Таким образом, "Газовик" увёз из Омска 3 очка (в СХЛ за любую победу в группе команда получает 2 очка, а за поражение в овертайме или по буллитам - 1 очко) и сохранил за собой первую строчку, набрав после 12 игр 21 балл. У ближайшего преследователя - 16 очков.

Следующие встречи тюменцы проведут 28 и 29 января на домашнем льду с командой "Металлург - Университет", которая с 12 очками занимает 4 место. Встречи пройдут в СК "Партиком". Затем "Газовик" отправится в гости к своему главному преследователю - "Север ЮГУ" из Ханты-Мансийска. Эти игры пройдут 4 и 5 февраля.