Четыре золота привезли тюменские каратисты с Кубка Прииртышья

Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Прииртышья" в Омске соььрали более полутора тысяч спортсменов из 29 регионов России. Честь Тюменской области в дисциплинах ката и кумитэ защищали 175 представителей из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, четыре заняли первые места.

Золотыми лауреатами стали Хохлова Карина (18 лет и старше), Васильев Николай (18 лет и старше), Герасимов Александр (14-15 лет, ката) и Коротких Марк (12-13 лет, ката).

Обладателем серебряной награды стал Калашников Тимофей (16-17 лет).

"Бронзу" привезли Пономаренко Михаил (18 лет и старше), Ван-Хай Софья (18 лет и старше), Шаховский Денис (16-17 лет), Ядыкина Анна (14-15 лет), Афанасьев Платон (14-15 лет), Фоменко Екатерина (16-17 лет), Лазарев Владислав (14-15 лет, ката), Горбатенко Ярослав (14-15 лет), Константинов Кирилл (12-13 лет) и Воробьева Арина (12-13 лет).

Также в рамках Кубка прошли межрегиональные соревнования "Омские звезды", в которых показали себя каратисты до 18 лет. Четверо из них стали серебряными лауреатами: Рубба Марина (10-11 лет), Чичинихина Полина (10-11 лет), Шахватова Анна (10-11 лет) и Добрицкий Лев (8-9 лет, ката).

Тренер ОСШОР каратэ" Сергей Калашников:

Мы рассчитывали на большее количество медалей, но нам не удалось достигнуть поставленных целей. Были те, кому совсем немного не хватало до медалей, поэтому мы намерены сделать выводы и усилить тренировки, чтобы в дальнейшем показать лучший результат.

Обладательница золотой награды Карина Хохлова довольна своим выступлением:

В финале я встретилась со своим принципиальным соперником – Анастасией Чупиной из Новосибирска. Ранее я уступила ей на чемпионате и первенстве России, поэтому для меня было важно победить. Если ранее я придерживалась нейтральной позиции, то сейчас я собрала всю свою решимость, правильно построила тактику боя и смогла одолеть ее. Это было несложно, просто нужен был правильный настрой.

На следующий день после соревнований Карина отправилась на тренировки в составе сборной России, чтобы подготовиться к предстоящему Кубку России, который пройдет в конце февраля в Нижнем Новгороде.