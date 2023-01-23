Дзюдоисты Тюмени завоевали 3 "золота" и 2 "серебра" на красноярском татами

Представители центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" удачно начали новый календарный год, завоевав пять медалей на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет памяти Заслуженного тренера России В.Н. Назарова, прошедших в Красноярске 22 января, сообщает депспорта.

Победителями в своих весовых категориях стали: Шамиль Умаев (до 73 кг, И.Чащин, А.Соснин, Н.Ожегин), Серикбай Жанабеков (до 100 кг, А.Вуколов), Валерия Таратунина (св. 78 кг, Б.Кутырев, А.Фаттахов). Серебряными призерами стали Шамсутдин Умаев (до 60 кг, И.Чащин, А.Соснин, Н.Ожегин) и Ирина Болсун (до 78 кг, А.Фаттахов, В.Рыбин).

Участие в турнире приняли 161 спортсмен из 25 субъектов Российской Федерации. Обладатели 1 и 2 мест завоевали путевки на первенство России, которое состоится в Екатеринбурге в середине марта текущего года.

Старший тренер сборной команды Тюменской области Андрей Вуколов отметил, что хорошо вступили братья Умаевы:

Шамсутдин в категории до 60 кг занял 2 место, за выход в финал борьба продолжилась в "Голден скор" (8 минут), в итоге одержал победу. В финале чуть не получилось. Шамиль в весе до 73 кг проявил свои волевые качества, показал подготовку и техническую базу. Уверенно выиграл все поединки. Досрочно.

Серикбай Жанабеков в категории до 100 кг провел всего второй старт. Также одержал досрочные победы в своих схватках. В финале сделал два "ваза-ари" и выполнил норматив "Мастер спорта России".

Валерия Таратунина на соревнованиях была одной из самых опытных спортсменок в весе свыше 78 кг. Выиграла 1 место уверенно.

Бекхан Дербичев - молодой спортсмен 2005 год рождения, в первом круге уступил сильному сопернику. Затем провел две досрочные победные схватки. За "бронзу" немного не хватило опыта. Как итог – 5 место.

Дальнейшие планы – это первенство Уральского федерального округа (г. Тюмень) и первенство России (г. Екатеринбург) в данной возрастной категории. Также в "ЦОП "Тюмень-дзюдо" в конце февраля планируется тренировочное мероприятие с участием дзюдоистов с Урала, Сибири и Поволжья. Будем проводить совместную подготовку. Те, кто не стали призерами в Красноярске, смогут побороться в начале марта на Всероссийских соревнованиях памяти Н.И. Кузнецова в Екатеринбурге, которые также являются отборочными на финал первенства страны. В целом, команда физически была готова, выступили неплохо".