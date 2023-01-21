ХК "Рубин" проведет январскую выездную серию

Тюменскому ХК "Рубин" остается 10 матчей в рамках регулярного чемпионата PARI-ВХЛ. 21 января, у клуба начинается выездная серия, которая продлится до конца месяца.

В субботу "Рубин" сыграет в Пензе с местным "Дизелем". 23 января предстоит поединок с "Тамбовом". 25 января тюменский клуб будет встречать "Химик" в Воскресенске. 27 января состоится дерби с "Рязань-ВДВ".

Этих соперников "Рубин" встречал во Дворце спорта в октябре. Одержал победу над "Химиком" (3:2), "Рязанью-ВДВ" (4:3), "Тамбовом" (1:0), однако уступил "Дизелю" со счетом 4:5 по буллитам, сообщает Вслух.ру.