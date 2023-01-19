Тюменские теннисисты начинают борьбу в соревнованиях окружного масштаба

Чемпионат Уральского федерального округа по настольному теннису стартовал 18 января на базе центра Физкультурно-оздоровительной работы, в соревнованиях участвуют шесть команд.

Чемпионов определят среди шести команд. Это сборные ЯНАО, ХМАО, Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей. Также спортсмены поспорят за победу в личном зачете. Определят и лучшие спортивные, в том числе, смешанные, пары. В общей сложности выступят около 150 теннисистов.

Сразу после окончания чемпионата, 22 января, на той же спортивной площадке встретятся участники окружного первенства.

- Наши спортсмены упорно готовились, настрой боевой. В прошлом году тюменцы были первыми среди девочек, а мальчики стали вторыми. Рассчитываем на высокий результат и в этот раз, - поделился исполнительный директор региональной федерации тенниса Георгий Михайлов.

Сильнейшие команды и спортсмены по итогам предстоящих соревнований получат путевки на российские теннисные старты.