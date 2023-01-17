Тюменские биатлонисты выступили на российском первенстве в Уфе

В Уфе подвели итоги первенства России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. Эти юношеские соревнования являются рейтинговыми и собирают лучших спортсменов этого возраста. За медали боролись почти 200 спортсменов. В их числе и представители Тюменской области. Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой отлично проявили себя, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

У юношей в гонке на 12,5 км представители нашего региона, увы, в призеры не попали. Вадим Травников на 9 месте. В 20-ку лучших вошли Михаил Куприн (11 место), Олег Миронов (13 место), Тимофей Грехов (14 место) и Никита Малюгин (19 место).

У девушек в гонке на 10 км победу одержала тюменка Светлана Якуничева. Ее землячка Маргарита Болдырева завоевала серебро. Замкнула тройку призеров Карина Пляцок из ХМАО-Югры. 4 место также у воспитанницы ОСШОР Л. Н. Носковой - Валерии Полянской.

Светлана Якуничева: – В целом я довольна своим выступлением. Получилось реализовать себя, проделанная работа принесла свои плоды. Были сложные погодные условия, поэтому удачное выступление принесло еще больше радостных эмоций! Маргарита Болдырева: – На втором рубеже я допустила два промаха. Ветра не было...Пока еще не анализировала, почему так.

В спринте на 6 км Маргарита Болдырева улучшила свой результат и пришла на финиш первой. За ней следом Таисия Непоп из Новосибирской области и Виолетта Шадрина из Свердловской области. Тюменки Светлана Якуничева и Анастасия Чурилова – на 11 и 13 местах.

В спринте у юношей в шаге от призовой тройке остановился представитель ОСШОР Л.Н.Носковой Олег Миронов. Он стал четвертым. В 20-ку рейтинга вошли Никита Малюгин (8 место), Максим Галкин (9 место), Максим Белянин (11 место), Тимофей Грехов (14 место), Михаил Куприн (17 место).



Не остались без наград тюменские спортсмены и в смешанных эстафетах.

В эстафете 1Ж х 4.8 км + 1М х 6 км на 1 месте Горелова Анна и Калачев Тимофей из Санкт-Петербурга. Представители Тюменской области – Чурилова Анастасия и Миронов Олег, завоевали серебро. На третьем месте пара из Новосибирской области – Непоп Таисия и Юзенас Сергей.

В эстафете 2Ж х 4.5 км + 2М х 6 км победу одержала "четверка" из Алтайского края – Копырина Екатерина, Дмитриева Валерия, Волков Павел, Кульгускин Леонид.

На счету воспитанников ОСШОР Л.Н.Носковой – Якуничевой Светланы, Болдыревой Маргариты, Майгадарова Дениса, Малюгина Никиты, вновь серебро, а также бронзовые медали. Третьей стала команда в составе Вовк Камилы, Милиус Софии, Белянина Максима, Куприна Михаила.

Тренер тюменцев Виктория Пантова:

В этом году первенство России в Уфе проводилось раньше обычного, и это внесло свои коррективы в подготовку спортсменов. 26 декабря мы вернулись со всероссийских соревнований, которые проходили в городе Чайковском, и продолжили подготовку дома. То есть спортсмены все новогодние праздники продолжали трудиться. Соревноваться пришлось в сложных условиях. В первый день официальную тренировку отменили, было -32, во второй день провели неофициальную тренировку при температуре -22, стрелять в этот день можно было только по бумаге (электронные установки не работают). А потом бежали три дня подряд при -16, -18 и ветре. Все были настроены соревноваться, бороться и показывать достойный результат. Где-то не справились со стрельбой, продолжим работать над этим. А в целом спортсмены показали высокие результаты как в личных гонках, так и в командных.

По словам тренера, конкуренция очень высокая: это Алтайский край, Свердловская, Новосибирская, Ульяновская, Московская области, Москва, Удмуртская Республика и другие. Сейчас команда продолжает подготовку в Тюмени, впереди еще два важных старта: второй этап первенства России в феврале и Спартакиада молодежи в марте.