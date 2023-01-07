В Заводоуковске пройдёт семейная эстафета на призы Деда Мороза

В Заводоуковске 8 января в Центре зимних видов спорта "Сосновый бор" пройдёт веселое мероприятие – семейные команды будут преодолевать трассу с препятствиями на лыжах.

Командам из двух человек (ребенок и родитель) нужно будет преодолеть трамплин на лыжах и выполнить такие задания, как бег на лыжах без палок, бег на лыжах с мячом, проехать под планкой и другие.

Подобные мероприятия не редки в Заводоуковске, всегда собирают много желающих поучаствовать, заявки подали уже более 10 семейных команд. Кстати, вместо родителя в команде может состоять бабушка или дедушка.

После окончания состязаний запланировано общее чаепитие и душевные разговоры. Каждый желающий сможет прокатиться на лыжах, которые можно взять там же напрокат.