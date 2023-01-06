В 2023 году МФК "Тюмень" постарается взять реванш в десятом турнире

Первый соперником МФК "Тюмень" в 2023 году станет "Синара" из Екатеринбурга. 10-й тур PARI-Суперлиги пройдет в соседнем областном центре 13 и 14 января.

В сезоне 2017-18 годов тюменцы переиграли екатеринбуржцев в борьбе за бронзовые медали. В сезоне 2020-21 третье место завоевала "Синара", оставив "Тюмень" на четвертом месте. После команды бились уже в финале. Чемпионом России в 2021 году стала "Синара", вице-чемпионом – "Тюмень". Оба призера получили право на участие в Лиге чемпионов УЕФА. Однако по политическим причинам в марте 2022 года руководство союза европейских футбольных ассоциаций приняло решение наложить санкции на российский клуб.

В прошлом сезоне Суперлиги МФК "Тюмень" вышел из плей-офф на стадии ¼ финала. При этом клуб принимал домашние игры бронзовой серии "Синары". Отметим, что игроки обоих клубов входят в национальную сборную России, сообщает Вслух.ру.