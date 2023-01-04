Хоккейный клуб "Рубин" начнет год с домашней серии

Тюменский ХК "Рубин" в 2023 году продолжит участие в PARI Чемпионате Высшей хоккейной лиги с домашней серии. 9 января клуб встретит "Нефтяник" из Альтемьевска, 11 января – "Ижсталь" из Ижевска, 13 января – "Торос" из Нефтекамска, 15 января – "Молот" из Перми, сообщает Вслух.ру.

С этими соперниками "Рубин" играл в октябре на выезде. Тюменцы одолели "Молот" со счетом 4:1, "Торос" - 3:2 в овертайме, "Нефтяник" - 5:3. Однако уступили команде из Удмуртии по буллитам – 2:3.

21 февраля стартует плей-офф, в котором 16 клубов поборются за главный трофей – Кубок Петрова. Финал запланирован на 30 апреля 2023 года. По итогам прошлого сезона чемпионский титул завоевал "Рубин".