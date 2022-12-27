Юные тюменцы соревнуются за место в областной сборной по боксу

Федерация бокса Тюменской области

В Тюмени прошел областной турнир по боксу среди девушек и юношей 2009-2010 г.р. Участие приняли 58 спортсменов из Тюмени, Ишима, Тобольска, Тюменского и Уватского районов. Также соревнования посетили гости из Муравленко и Ноябрьска.

Лидерами в своих весовых категориях стали тюменцы: Айнуллина Даяна (48 кг), Гобец Анастасия, Гаракоев Алихан (36 кг), Иванов Илья (38 кг), Столяр Егор (44 кг), Мухортиков Александр (42 кг), Куликов Артем (46 кг), Вдовин Степан (57 кг), Жемелинских Михаил (50 кг), Халезин Артём (52 кг), Водяхин Иван (60 кг) и Лебедев Степан (66 кг). Также победу празднуют Алиев Максим (32 кг) из Тобольска, Антонов Андрей (34 кг) из села Ембаево и гость из ЯНАО Мацей Тихон (48 кг).

Президент федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов:

Главная задача юных спортсменов – научиться соревноваться и постоянно совершенствовать свои навыки. Недостаточно один раз победить. Важно быть конкурентоспособным. Поэтому за последние 2 месяца мы уже дважды провели соревнования для спортсменов 2009-2010 г.р., чтобы они ощутили атмосферу серьезных состязаний и не растерялись в будущем. Перед первенством УФО мы проведем еще одни соревнования, чтобы окончательно сформировать сборную с учетом навыков боксеров и их веса.

В финале турнира юные спортсмены и зрители соревнований посмотрели показательные бои по правилам профессионального бокса. Взрослые спортсмены показали настоящее шоу, и ю ным спортсменам эти бои дали представление об еще одном виде бокса, совершенно новом для них.