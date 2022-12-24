Тюменский ХК "Рубин сыграет в Беларуси и в Санкт-Петербурге

24 и 25 декабря, "Рубин" примет участие в международном турнире PARI Кубок Союза, который пройдет в белорусском Жлобине. Турнир проводят федерация хоккея России и федерация хоккея Беларуси совместно с Всероссийской хоккейной лигой, сообщает Вслух.ру.

Соперником тюменской дружины сегодня станет "Юность-Минск". Завтра наш клуб поборется с "Металлургом-Жлобин" или "Динамо СПб" за 1-2 или за 3-е место.

"В соревнованиях примут участие финалисты прошлого сезона белорусской экстралиги, и хочется посмотреть на них и проверить своих игроков. Плюс, мне кажется, турнир станет эмоциональной разгрузкой для нашей команды. В середине чемпионата у нас появилась возможность отвлечься от внутренних задач и ежедневной рутины. Думаю, что хоккеисты немножко развеются", - прокомментировал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

28 декабря "Рубин" и "Динамо СПб" встретятся вновь, уже в Санкт-Петербурге в рамках PARI Чемпионата ВХЛ. 30 декабря пройдет еще один поединок в северной столице – с "СКА-Нева". Соперники уже встречались в нынешнем сезоне, в октябре. "Рубин" тогда одолел "Динамо СПб" с разгромным счетом 5:1, однако в овертайме уступил "СКА-Неве" - 1:2.