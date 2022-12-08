Чемпионат по зимнему плаванию в выходные принимает Тюмень

Чемпионат Тюменской области по зимнему плаванию пройдёт в центре закаливания и спортивного зимнего плавания "АКВАЙССПОРТ-ТЮМЕНЬ" 9 и 10 декабря.

Соревнования объединят около 150 пловцов из Тюмени, Тобольска, Ишима, а также из Тюменского, Тобольского Ишимского районов и Заводоуковского городского округа.

Директор федерации зимнего плавания Тюменской области Артем Елисеев:

Спортсмены, которые занимаются зимним плаванием, не только "прокачивают" свое тело, но и улучшают свое здоровье. У "зимних" пловцов наблюдается хорошая работа сердца и улучшение иммунной системы. Данный вид спорта не только способствует профилактике заболеваний, но и помогает стабилизировать психическое состояние. Главное - грамотный подход к занятиям. Поэтому наши соревнования собирают спортсменов самых разных возрастов. Одним из постоянных участников является Виталий Левчук, призер кубка мира по зимнему плаванию. В этом году ему исполнилось 82 года, и несмотря на возраст, ему удается обгонять более молодых пловцов.

За два дня пловцам предстоит преодолеть дистанции 25, 50, 100, 200 метров брассом и вольным стилем, 25 метров баттерфляем, а также принять участие в эстафетах 4х25 брасс и вольный стиль.

Торжественное награждение состоится после завершения последнего заплыва. По итогам состязаний будет сформирована сборная региона для участия в предстоящем чемпионате УрФО, который состоится в январе.