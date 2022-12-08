Тюменская область победила во Всероссийском конкурсе "Спорт – норма жизни"

В Москве подвели итоги первого Всероссийского конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт – норма жизни".

В конкурс вошло несколько номинаций. Оценивалась информационная деятельность субъектов, муниципальных образований, региональных СМИ, блогеров. В каждую из них поступило порядка 200 заявок.

Среди субъектов страны в числе лучших наряду с Калужской и Амурской областями был назван и наш регион. Награду он министра спорта РФ Олега Матыцина получила заведующая сектором по связям с общественностью департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Елена Калиева.

"На протяжении уже многих лет мы делаем ставку на работу с людьми. В 2019 году наш проект "Выход в люди", который мы реализовали на муниципальном уровне, получил признание международного конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер". Только креатив, человеческий контент и искренняя заинтересованность при общении с аудиторией способны разрушить шаблоны и формальный подход к работе с госпабликами. В своем докладе я поделилась с коллегами некоторыми наработками. Большой интерес у коллег вызвали наши проекты #Спорткаст72, #Деньтренера72, #Спортивнаямама72 и другие. Вопросы продолжают поступать и сейчас. Мы рады делиться своим опытом", – отметила Калиева.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин рассказал, что коммуникационный маркетинг и информационное продвижение являются одними из важнейших механизмов вовлечения населения Тюменской области в регулярные занятия физической культурой и спортом: