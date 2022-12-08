Первые в этом сезоне соревнования по альпинизму пройдут в Тюмени 11 декабря

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Чемпионат и первенство Тюменской области по альпинизму в дисциплине "ледолазание-комбинация" пройдут 11 декабря на базе Центра туризма и краеведения (Перекопская, 34) и станут началом большой череде состязаний зимних экстремальных видов спорта, сообщает депспорта ТО.

Дисциплина включает в себя прохождение трасс на трудность по болдер-трассе и скорость по вертикальной ледовой "сосульке". На трассы выйдут 85 тюменских спортсменов. Первенство примет спортсменов от 10 до 21 года. В чемпионате примут участие мужчины и женщины 2004 г.р. и старше.

Соревнования пройдут согласно регламенту:

09:00 - Старт соревнований на трудность для участников первенства 2009-2007 г.р., на скорость для участников первенства 2012-2010 г.р.

10:00 - Старт соревнований на трудность для участников первенства 2012-2010 г.р., на скорость для участников первенства 2009-2007 г.р.

12:00 - Награждение групп 2009-2007, 2012-2010 г.р.

13:30 - Старт соревнований на трудность для мужчин и юношей участников первенства 2003-2001, 2006-2004 г.р., на скорость для женщин и девушек участников первенства 2003-2001, 2006-2004 г.р.

15:30 - Старт соревнований на трудность для женщин и девушек участников первенства 2003-2001, 2006-2004 г.р., на скорость для мужчин и юношей участников первенства 2003-2001, 2006-2004 г.р.

17:00 - Награждение участников чемпионата и первенства 2003-2001, 2006-2004 г.р.

Вход на мероприятие свободный.