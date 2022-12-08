В Тюмени провели турнир по керлингу на колясках памяти Никиты Меркушина

В Тюмени состоялся открытый турнир по керлингу на колясках памяти Никиты Меркушина, который был председателем клуба "Шанс", мастером спорта России.

Соревнования стали итогом для проекта "Зона комфорта - ЛЕД", который проходил при поддержке гранта губернатора. Участие приняли 24 спортсмена из Тюменской области и ДНР.

Несмотря на завершение проекта, тренировки на льду продолжатся. Секция будет работать при спортивной школе №3 Тюмени. Сформируется сборная региона.

Родителям Никиты Меркушина вручили Благодарственные письма председателя Комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольги Швецовой. Наградами отмечены также тренер сборной России по керлингу на колясках Сергей Шамов, вице-президент региональной Федерации керлинга Константин Пережогин, спортсмены из ДНР.