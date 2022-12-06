"Жемчужина Сибири" примет участников III Кубка России по биатлону

С 6 по 12 декабря третий этап Кубка России по биатлону примет областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Болельщики с нетерпением ждут этих захватывающих соревнований.



8 декабря в 11:00 состоится спринт на 10 километров среди мужчин, в 14:00 – на 7, 5 километров среди женщин.



10 декабря в программу войдет гонка преследования. Мужчины стартуют в 11:00, им предстоит преодолеть 12,5 километров. У женщин старт в 14:00, дистанция – 10 километров.







Завершит программу масс-старт. 11 декабря в 10:45 на старт выйдут мужчины, в 14:00 – женщины. Им предстоит преодолеть 15 и 12 километров соответственно.







Позади уже остались два этапа российского Кубка. В соревнованиях участвуют порядка 150 сильнейших биатлонистов из 24 субъектов страны. В их числе участники и призеры Олимпийских игр – Евгений Гараничев и Александр Логинов.







Высокие результаты показывают тюменцы. Так, в рамках 2 этапа в сингл-миксте за наш регион выступили Виктория Сливко и Вадим Истамгулов. Для победы спортивному дуэту не хватило лишь нескольких секунд. В итоге – второе место и серебряные награды. Победителями стали представители Беларуси – Динара Алимбекова и Антон Смольский. Бесспорный лидер биатлонной дружины Тюменской области последних лет Виктория Сливко стала второй и в спринтерской гонке. На финише она уступила Ирине Казакевич из Свердловской области 6 секунд.







По традиции на предстоящие соревновательные дни для удобства болельщиков предусмотрены и билеты с трансфером. В 8:30 автобусы будут отправляться с улицы Ямской, 24А (остановка "Детский сад №55") до центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Обратное время отправления: 16 часов.







Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования совместно с Центром спортивной подготовки предлагает всем желающим принять участие в розыгрыше билетов на 11 декабря. Подробности участия здесь https://vk.com/dfksdo72?w=wall-128001026_23602 и здесь https://t.me/dfksdo72/2707

Вся информация о чемпионате размещена на сайте csp72.ru/biatlon-2022, там же предусмотрена возможность приобретения билетов и аккредитации СМИ.