Самыми спортивными оказались семьи и Тюмени и Ишимского района

Фото - ГАУ ТО "ЦСП"

Областные соревнования "Папа, мама, я – спортивная семья" собрали 27 команд из 24 муниципальных образований Тюменской области, участники прошли 7 испытаний, оценивающих их силу, скорость и ловкость.

Состязания проходили в трех возрастных категориях.

В категории "7-8 лет" победу одержала семья Балтиковых, представляющая Центральный административный округ Тюмени.

Среди семей категории "9-10 лет" победила семья Серебряковых из Ишимского района.

В категории "11-12 лет" лучшей стала семья Беляевых, также из Тюмени. Они представляли Калининский административный округ.

Семья Серебряковых одерживает победу в соревнованиях уже во второй раз. В 2019 году Яков и Татьяна соревновались со старшей дочерью Ириной, а в этот раз в их команде был сын Никита.

"Наша семья всегда активно занимается спортом. Муж и сын увлекаются футболом, дочь волейболом и теннисом, а я регулярно посещаю тренажерный зал. Поэтому мы часто принимаем участие в подобных соревнованиях и занимаем призовые места. Но в этот раз победа далась нам нелегко. Было множество сильных соперников и пришлось очень постараться, чтобы выиграть. Но главное для нас не победа, а положительные эмоции и время, проведенное с семьей", - поделилась Татьяна Серебрякова.

" Каждый год соревнования собирают множество активных семей. Многие уже сейчас спрашивают, когда будут следующие состязания и можно ли будет поучаствовать, но с недавних пор семьи могут принимать участие только раз в три года, это прописано в правилах. Мы хотим дать возможность проявить себя и другим семьям", - рассказала главная судья соревнований Людмила Дунина.