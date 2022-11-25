Тюменская область примет два этапа Кубка России по биатлону

Фото - ГАУ ЦСП

С 29 ноября по 5 декабря второй этап Кубка России по биатлону пройдет на базе биатлонного центра имени Александра Ивановича Тихонова в Увате. С 6 по 12 декабря третий этап примет областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Первый этап Кубка проходит в Ханты-Мансийске и завершится в выходные. В соревнованиях участвуют около 150 сильнейших биатлонистов из 24 субъектов РФ. В их числе участники и призеры Олимпийских игр Евгений Гараничев и Александр Логинов. Тюменцы ждут высоких результатов и от Александра Поварницына – члена основного состава сборной команды России, Виктории Сливко - неоднократной победительницы и призера чемпионатов Европы и других международных соревнований.