Моор: Олимпийские игры в Пекине — одни из самых успешных для Тюменской области

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине стали одними из самых успешных для Тюменской области - находясь под международным давлением, наш спорт продолжает жить и показывать, что такое настоящий характер, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном послании Тюменской областной Думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".
"Денис Спицов завоевал золото в мужской эстафете и серебро в скиатлоне. Татьяна Сорина принесла тюменцам первое олимпийское золото в женской эстафетной гонке. Иван Якимушкин в упорной борьбе масс-старта завоевал серебро. Александр Логинов дважды стал бронзовым призером в смешанной эстафете и в мужской эстафетной гонке", - напомнил глава региона.
Тюменцы завоевали 11 медалей на паралимпийских играх в Ханты-Мансийске. 4 золота и 1 серебро у Станислава Чохлаева; золото, 2 серебра и бронза у Веры Хлызовой. Бронзовые медали у Николая Полухина и Марины Галицыной.
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