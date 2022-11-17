Турнир по спортивной гимнастике имени Бориса Шахлина впервые пройдет на региональном уровне

Региональный турнир по спортивной гимнастике, посвященный Олимпийскому чемпиону и уроженцу Тюменской области Борису Шахлину 18-19 ноября пройдет в Тюмени, ранее он проходил в Ишиме и Тобольске и имел статус городского.
Турнир состоится на базе Центра гимнастики спортивной школы №1 (ул. Ватутина, 1), участие в нем примут спортсмены со спортивными разрядами, а также мастера спорта Букина Валерия, Симельникова Ксения, Дмитрий Кошелев и Дмитрий Леонтьев. За медали будут соревноваться 150 атлетов из 14 городов Уральского, Сибирского и Поволжского Федеральных округов. Тюменскую область представят более 80 гимнастов.
В первый день состязаний спортсменов ждет личное многоборье. Во второй день атлеты покажут себя в таких дисциплинах, как: опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения, кольца, конь-махи, перекладина и параллельные брусья.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru