Волейболистки УрФО встретятся на первенстве в Тюмени

С 17 по 20 ноября года в Тюмени состоится первый этап первенства Уральского федерального округа по волейболу среди команд девушек 2009-2010 годов рождения. Соревнования будут проходить одновременно на двух площадках – спортивных комплексах "Муромец" и "Здоровье".

Для участия заявились 26 команд из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Нягани, Надыма, Сургута, Тобольска, Ноябрьска, Нового Уренгоя и других городов округа. Это рекордное количество участников за всю историю УФО.

– Это отличный шанс показать свои силы и посоревноваться с серьезными соперниками. К тому же Тюмень удобно расположена географически, поэтому командам будет легко добраться до места проведения соревнований. Наверное поэтому в этом году столько участников. Мы рады провести турнир такого масштаба, – рассказал исполнительный директор федерации волейбола Тюменской области Дмитрий Борисенков.

В следующем году спортсменок ждет еще один этап первенства. По итогам этих двух соревнований будет отобрано 2 команды, которые представят Уральский федеральный округ на финале Первенства России по волейболу среди их возрастной группы.