Студенты проявили свои таланты в областном конкурсе "Вместе с ГТО"

В Тюмени подведены итоги областного конкурса по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Вместе с ГТО". Студентам предложили проявить себя в трех номинациях: лучший слоган, лучший видеоролик и лучшая компьютерная презентация. Критериями оценки стали оригинальность, креативность, практическая значимость, информативность, качество. Участие приняли 30 студентов из 8 учебных учреждений Тюменской области.

В номинации "Лучший видеоролик о ГТО" лучшей признана работа Вероники Третьяковой "Что для тебя ГТО?" из Тюменского колледжа производственных и социальных технологии.

В моем видеоролике действующие спортсмены рассказывают о том, что для них значит выполнение нормативов ГТО. Для кого-то это показать свои силы и решительность, для кого-то проверить свой характер. Моя цель - привлечь к спорту больше людей, ведь физические нагрузки очень важны для организма и общего самочувствия, это я как будущий преподаватель физической культурой говорю, - поделилась Вероника Третьякова.

В номинации "Лучший слоган о ГТО" победу одержала Яна Ошкукова из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса". Лучшим слоганом стал "Дружить со спортом так легко, сдавайте нормы ГТО!"

В номинации "Лучшая компьютерная презентация о ГТО" первое месте заняла Екатерина Дорогина из ГАУ Северного Зауралья с презентацией "ГТО – путь к здоровью!".

Победителей и призеров ждут дипломы и подарочные сертификаты в спортивный магазин.