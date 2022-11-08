Тюменские дзюдоисты стали бронзовыми призерами чемпионата России

В Екатеринбурге состоялся Чемпионат России по дзюдо, за медали боролись 524 сильнейших спортсменов из 59 субъектов РФ.

От Тюменской области в состав сборной УрФО вошли 20 спортсменов центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"- 12 мужчин и 8 женщин. На счету наших атлетов - три бронзовые медали. Их завоевали Алим Балкаров в весовой категории 66 кг, Буяна-Херел Санаа в категории 73 кг и Джавад Гусейнов в категории свыше 100 кг.

В шаге от пьедестала, заняв 5 места, остановились Алина Сергеева (48 кг), Любовь Орлова (78 кг), Валерия Таратунина (78+) и Эльдар Аллахвердиев (90 кг).

Заключительный день чемпионата России порадовал болельщиков, пожалуй, своим самым зрелищным видом – командными состязаниями в формате "стенка на стенку" среди смешанных команд. Борьба развернулась в 14 весовых категориях. Здесь уральские дзюдоисты завоевали трудовую "бронзу" среди 8 команд. В первой встрече Урал одержал верх над представителями Южного ФО со счетом 8:4, далее в упорной борьбе уступили спортсменам из Санкт-Петербурга со счетом 7:8, в поединке за третье место выиграли у Центрального ФО – 8:0. В составе УФО призерами командного чемпионата стали тюменцы Алина Сергеева, Любовь Тимофейчева, Любовь Орлова, Валерия Таратунина, Шамсутдин Умаев, Буян-Херел Санаа, Роман Донцов, Эльдар Аллахвердиев и Джавад Гусейнов.

По сумме личных результатов тюменские мужчины среди всех субъектов РФ заняли 3 место, а женщины – 7 место. А в зачете среди федеральных округов спортсменки Урала одержали победу, спортсмены стали вторыми. Такой результат принес уральским дзюдоистам первое общекомандное место.

Старший тренер ЦОП "Тюмень-дзюдо", главный тренер уральской команды Иван Воробьев:

Выступление тюменской команды считаю достойным. Особенно порадовали дебютанты чемпионата Джавад Гусейнов и Буян-Херел Санаа, которым с первого раза удалось встать на пьедестал с бронзовыми наградами. У Алима Балкарова были все шансы защитить чемпионский титул, но он уступил в очень тяжелой встрече за выход в финал. В схватке за бронзу Алим очень уверенно двумя бросками завершил поединок в свою пользу. Хотелось бы отметить также Леонида Хромина, который неплохо проявил себя и стал седьмым. Команда выступила ровно, третье место у мужчин среди субъектов — заслуженное.

По итогам чемпионата России будет сформирована новая национальная сборная.