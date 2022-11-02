Участниками "Тюменского меридиана" станут 250 приверженцев спортивной аэробики

3 и 4 ноября Тюменская область станет соревновательной площадкой для представителей спортивной аэробики со всей страны - всероссийский турнир "Тюменский меридиан" соберет более 250 атлетов.
Наш регион представят делегации Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского района. Свои выступления покажут также гости из Алтайского и Пермского края, Республики Хакасия, Новосибирской, Тульской, Ростовской, Оренбургской, Омской, Свердловской, Челябинской областей.
Сольные и командные выступления пройдут в СОК "Муромец" (Торговая, 2). 3 ноября соревнуются дети 6-11 лет, 4 ноября - от 12 лет и старше. Торжественное открытие намечено на 13:30. Соревнования проводятся по международным правилам. Кроме сольных, парных, групповых программ и трио в них войдут аэродэнс, аэростэп и выступления на гимнастической платформе.
Президент областной федерации спортивной аэробики Людмила Латышева:
Последние два года эти соревнования не проводились. И тренеры, и спортсмены соскучились очень. К тому же важно оценить и уровень подготовки. Уверены, что наши ребята смогут как всегда составить достойную конкуренцию. В прежние годы мы традиционно были в числе призеров и в командных выступлениях, и в соло. Кроме того, тюменцы входили в российскую сборную.
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