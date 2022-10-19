Более 2500 тюменцев участвуют в чемпионате по фоновой ходьбе

Всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе "Человек идущий" проходит с 15 октября по 15 ноября, зарегистрировавшиеся команды приступили к прохождению маршрутов. По всей России их число составило 3435, это более 92 тысяч человек.

В Тюменской области в чемпионате в этом году принимают участие 135 команд городов и районов. 2536 жителей региона присоединились к состязаниям по фоновой ходьбе. Организаторы отмечают, что по сравнению с прошлым годом число "ходоков" увеличилось в 5 раз.

Суть чемпионата в том, чтобы в день каждый участник команды проходил определенное количество шагов, которые фиксируются с помощью специального бесплатного мобильного приложения "Человек идущий". По результатам каждого дня формируется рейтинг команд.

Из 135 команд 86 представляют Тюмень. "В числе активистов также Тобольск, Тюменский район, Ишим. Среди организаций - ПАО "Гипротюменнефтегаз", ООО "Газпром ВНИИГАЗ" , "СОГАЗ - Мед", тюменское отделение Свердловской железной дороги, "Росводоканал", "Уват нефтегаз", главное управление МЧС по Тюменской области, Тюменский государственный университет. Хотелось бы отметить спортивные школы: от ДЮСШ "Водник" Тюмени и ДЮСШ № 2 Тюменского района заявились несколько десятков сотрудников, это практически весь трудовой коллектив, - подчеркнул президент Тюменского центра ЗОЖ, председатель тюменского регионального отделения "Лига здоровья нации" Борис Воронцов.

Соревнования "Человек идущий" проходят в шести категориях: "корпоративные команды", "команды пенсионеров", "команды образовательных учреждений", "команды муниципалитетов", "семейные команды", "команды неформальных объединений граждан". В последней заявлена команда Тюменского центра ЗОЖ под названием "мАКСимум шагов". Такое название выбрано не случайно. Три заглавные буквы в названии посвящены капитану команды Маргарите Аксариной. На сегодняшний в день именно этот пеший коллектив- самый передовой в Тюменской области. В общероссийском рейтинге команда по результатам вчерашнего дня находилась на 15 месте по стране.