Тюменские дзюдоисты завоевали 8 наград первенства Урала

20:00 17 октября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В  центре "Тюмень-дзюдо" состоялось первенство Уральского федерального округа по дзюдо, участие в нем прияли 203 сильнейших юниоров до 21 года из 6 областей.

На торжественном открытии  директор ЦОП "Тюмень-дзюдо" Сергей  Кабанов вручил сертификаты федерации дзюдо России о присвоении мастерской квалификационной степени ДАН. Михаил  Москвин  из  Кургана и Александр  Мохирев  из ДЮСШ "Тура" города  получили 4 ДАН. Денис  Пахомов, также из тюменской ДЮСШ "Тура" – 2 ДАН. Тренеры "Тюмень-дзюдо" Ирина Артеменко, Валерия Бусыгина, Валентин Ефимов, Эдуард  Котов – 1 ДАН.

По итогам поединков на счету представителей Тюменской области 8 наград. Медали высшей пробы завоевали Дмитрий Федоров (до 73 кг, ЦОП, А.Стенин, В.Гусев, Г.Давыдов), Магомед-Камиль Шахнавазов (до 81 кг, ЦОП, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин) и Анжелика Таратунина (до 78 кг, ЦОП, Б.Кутырев, А.Фаттахов, Г.Байгиреева).

 Серебряными призерами стали Асан Аугалиев (до 90 кг, ЦОП, В.Гусев) и Сафура Рустамова (до 70 кг, ЦОП, И.Чащин, Т.Беляева).

Бронзовые медали у Ярослава Ширшова (до 81 кг, Центр дзюдо, Д.Голота), Артема Михеева (до 100 кг, ТВВИКУ, А.Николаев, А.Мохирев, Д.Безответных) и Ирины Болсун (до 78 кг, ЦОП, В.Рыбин, А.Фаттахов).

Старший тренер сборной команды Тюменской области по дзюдо среди юниоров до 21 года и юношей до 18 лет Вадим Гусев:

 Ребята молодцы! Победители  нас очень порадовали. Асан Аугалиев вел схватку в финале, но,  рискнув, уступил достойному сопернику. Будем отыгрываться на предстоящем первенстве России.

Российские соревнования пройдут в Красноярске во второй половине ноября.  Все победители и призеры первенства УрФО, а также дзюдоисты, занявшие пятые места, получили право выступить на них.  Кроме медалистов, это  тюменцы Агададш Самедов, Иван Паркачев, Иван Хромин, Амиран Бозиев, Данил Хориков и Дарья Туравинина

Теги: дзюдо
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2022