Тюменские дзюдоисты завоевали 8 наград первенства Урала

В центре "Тюмень-дзюдо" состоялось первенство Уральского федерального округа по дзюдо, участие в нем прияли 203 сильнейших юниоров до 21 года из 6 областей.

На торжественном открытии директор ЦОП "Тюмень-дзюдо" Сергей Кабанов вручил сертификаты федерации дзюдо России о присвоении мастерской квалификационной степени ДАН. Михаил Москвин из Кургана и Александр Мохирев из ДЮСШ "Тура" города получили 4 ДАН. Денис Пахомов, также из тюменской ДЮСШ "Тура" – 2 ДАН. Тренеры "Тюмень-дзюдо" Ирина Артеменко, Валерия Бусыгина, Валентин Ефимов, Эдуард Котов – 1 ДАН.

По итогам поединков на счету представителей Тюменской области 8 наград. Медали высшей пробы завоевали Дмитрий Федоров (до 73 кг, ЦОП, А.Стенин, В.Гусев, Г.Давыдов), Магомед-Камиль Шахнавазов (до 81 кг, ЦОП, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин) и Анжелика Таратунина (до 78 кг, ЦОП, Б.Кутырев, А.Фаттахов, Г.Байгиреева).

Серебряными призерами стали Асан Аугалиев (до 90 кг, ЦОП, В.Гусев) и Сафура Рустамова (до 70 кг, ЦОП, И.Чащин, Т.Беляева).

Бронзовые медали у Ярослава Ширшова (до 81 кг, Центр дзюдо, Д.Голота), Артема Михеева (до 100 кг, ТВВИКУ, А.Николаев, А.Мохирев, Д.Безответных) и Ирины Болсун (до 78 кг, ЦОП, В.Рыбин, А.Фаттахов).

Старший тренер сборной команды Тюменской области по дзюдо среди юниоров до 21 года и юношей до 18 лет Вадим Гусев:

Ребята молодцы! Победители нас очень порадовали. Асан Аугалиев вел схватку в финале, но, рискнув, уступил достойному сопернику. Будем отыгрываться на предстоящем первенстве России.

Российские соревнования пройдут в Красноярске во второй половине ноября. Все победители и призеры первенства УрФО, а также дзюдоисты, занявшие пятые места, получили право выступить на них. Кроме медалистов, это тюменцы Агададш Самедов, Иван Паркачев, Иван Хромин, Амиран Бозиев, Данил Хориков и Дарья Туравинина