Борцы из 22 регионов РФ соберутся в Тюмени

Тюмень принимает XXVI Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Чебоксарова.

Соревнования пройдут 20 и 21 октября 2022 года в СК "Прибой", за победу будут бороться 187 спортсменов, представляющих Алтайский, Пермский и Красноярский края, ХМАО-Югру, ЯНАО, Оренбургскую, Кировскую, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Томскую, Иркутскую, Новосибирскую, Московскую, Омскую, Калининградскую, Кемеровскую и Тюменскую области, Татарстан, Башкортостан, Удмуртию и Марий Эл.

Впервые турнир был проведен в 1995 году по инициативе з аслуженного работника физической культуры России Валентина Зуева Валентина. В этом году соревнования имеют особое значение для Владимира Чебоксарова и его олимпийской команды. Они посвящены 45-летию со дня победы на чемпионате мира в Гетеборге (1977 год) после легендарного выступления на Олимпийских играх в Монреале.