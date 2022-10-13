Бильярдисты России проведут в Тюмени очередной чемпионат

С 13 по 18 октября в Тюмени пройдет чемпионат России по бильярдному спорту в легкоатлетическом манеже - наш регион примет эти старты уже в 11 раз.

В этом году в состязаниях примут участие 46 сильнейших игроков из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нового Уренгоя, Тюмени, Севастополя, Екатеринбурга, Пензы и других городов. Ограничений по возрасту практически нет.

Среди участников – действующие чемпионы России и Европы, в том числе Иван Каковкий, Артем Истомин и Анастасия Нечаева. По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в международных соревнованиях.

Вице-президент Федерации бильярдного спорта России Сергей Рябинин:

Видов бильярда всего три – "Пул", "Пирамида" и "Снукер". Во всем мире снукер считается самым популярным. И наш регион – не исключение. У нас есть отличное оборудование для игры. Поэтому именно здесь проводят два самых главных чемпионата – для взрослых и для молодежи до 21 года. Не зря в наших кругах Тюмень называют столицей снукера.

В программе чемпионата две дисциплины – снукер 1 красный, снукер 15 красных. У участников будет возможность поучаствовать сразу в обеих.