Команды со всей страны сыграли в Тюменской области в баскетбол на колясках

На протяжении четырех дней команды со всей страны оспаривали победу во Всероссийских соревнованиях по баскетболу на колясках. Игры проходили на базе спортивного комплекса "Строймаш".
Участие в соревнованиях приняли коллективы Санкт-Петербурга - "БасКИ", Республики Татарстан - "Крылья Барса", Республики Удмуртия - "Локомотив", ХМАО-Югры - "Легион Югра", Ульяновской области - "Волга".
Тюменскую область на площадке представил коллектив "Шанс".
Сначала команды сыграли по круговой системе, по результатам разделились на две группы. Каждая команда провела по две игры в своей группе, таким образом и определились победители.
В группе "А" на первом месте оказалась команда "Крылья Барса" (Татарстан). Второй стала команда "БасКИ" (Санкт-Петербург). Тюменский "Шанс" повторил прошлогодний успех и завоевал бронзу.
В группе "Б" победу одержала "Волга" (Ульяновская область). Серебро у "Легион-Югры" (ХМАО-Югра), бронза - у "Локомотива" (Удмуртия).
Лучшими игроками турнира стали:
Валерий Гуцан ("Лучший защитник", "Легион-Югра").
Динар Камалиев ("Лучший разыгрывающий", "Крылья Барса").
Андрей Литвяк ("Лучший нападающий", "БасКИ").
Василий Кочетков ("Лучший игрок турнира", "Крылья Барса").
Тренер команды "Шанс" Олег Мелехов.
Рады, что игрок "Шанса" Всеволод Салин признан лучшим центровым по итогам турнира. Ему 16 лет, уже год играет у нас. Действительно перспективный спортсмен, в будущем наверняка войдет в сборную России. Что касается выступления команды в целом, то установку свою ребята выполнили: мы стали третьими. Учитывая, что наши соперники - сильнейшие команды страны - отличный результат. Теперь предстоит выступление в финальном этапе чемпионата России. Он пройдет 27 октября в Тульской области.
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