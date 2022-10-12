Команды со всей страны сыграли в Тюменской области в баскетбол на колясках

Фото - Наталья Горшкова

На протяжении четырех дней команды со всей страны оспаривали победу во Всероссийских соревнованиях по баскетболу на колясках. Игры проходили на базе спортивного комплекса "Строймаш".

Участие в соревнованиях приняли коллективы Санкт-Петербурга - "БасКИ", Республики Татарстан - "Крылья Барса", Республики Удмуртия - "Локомотив", ХМАО-Югры - "Легион Югра", Ульяновской области - "Волга".

Тюменскую область на площадке представил коллектив "Шанс".

Сначала команды сыграли по круговой системе, по результатам разделились на две группы. Каждая команда провела по две игры в своей группе, таким образом и определились победители.

В группе "А" на первом месте оказалась команда "Крылья Барса" (Татарстан). Второй стала команда "БасКИ" (Санкт-Петербург). Тюменский "Шанс" повторил прошлогодний успех и завоевал бронзу.

В группе "Б" победу одержала "Волга" (Ульяновская область). Серебро у "Легион-Югры" (ХМАО-Югра), бронза - у "Локомотива" (Удмуртия).

Лучшими игроками турнира стали:

Валерий Гуцан ("Лучший защитник", "Легион-Югра").

Динар Камалиев ("Лучший разыгрывающий", "Крылья Барса").

Андрей Литвяк ("Лучший нападающий", "БасКИ").

Василий Кочетков ("Лучший игрок турнира", "Крылья Барса").

Тренер команды "Шанс" Олег Мелехов.