Тюменские ориентировщики получили 25 медалей в соревнованиях на кубок "Золотая осень"

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Масштабные соревнования по спортивному ориентированию прошли в Тюменской области, в открытом кубке "Золотая осень" участвовали 280 спортсменов из Екатеринбурга, Новоуральска, Каменск-Уральского, Кургана, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Октябрьского (Башкортостан), Омска, Озерска, Перми, Сургута, Челябинска, Нижне-Тавдинского и Ярковского районов, сообщает депспорта ТО.

По итогам первого дня в дисциплине кросс-спринт тюменцы завоевали 13 золотых медалей. Победителями в своих возрастных категориях стали Борчевкина Анастасия, Кобелева Полина, Загайнова Александра, Зольникова Ольга, Ведина Ольга, Чирков Степан, Кобелев Иван, Глухарев Семен, Еличев Артур, Ефимов Александр, Лозицкий Андрей, Ефимов Виктор, Васильев Юрий.

В абсолютном зачете по сумме результатов второго и третьего дней соревнований (кросс-лонг и кросс-классика) кубки и золотые медали у Борчевкиной Анастасии, Кобелевой Полины, Загайновой Александры, Дайнеко Светланы, Чиркова Степана, Кобелева Ивана, Глухарева Семена, Еличева Артура, Ефимова Александра, Лозицкого Андрея, Ефимова Виктора, Васильева Юрия.

Аркадий Ведин, председатель клуба спортивного ориентирования "Ермак":

Интересные дистанции и новые карты преподнесли немало сюрпризов для участников. В последний день состязания прошли в районе поселка Андреевский. В труднодоступных лесных зарослях спортсменам пришлось преодолевать многочисленные траншеи, ямы, канавы, земляные насыпи, песчаные карьеры с искусственными объектами. Сложные дистанции с большим количеством контрольных пунктов не давали расслабиться спортсменам ни на секунду. По традиции принимали участие спортсмены всех возрастов. Самому молодому участнику Семену Чиркову - 5 лет, самому старшему - Анатолию Арцимовичу, 82 года.

По количеству золотых наград по итогам соревнований на первом месте оказалась Тюменская область, на счету местных ориентировщиков 25 медалей. Второе и третье места поделили представители Екатеринбурга и Омска, у них по шесть золотых медалей.

В будущем Кубок КСО "Ермак" из региональных соревнований перейдет в разряд межрегиональных - федерацией спортивного ориентирования России принято решение с 2023 года присвоить этим стартам статус всероссийских.