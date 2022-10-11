Тюменские паралимпийцы завоевали 12 медалей Летних игр

В Сочи завершились Международные комплексные спортивные соревнования "Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"". Их участниками стали 1 800 спортсменов, из которых 170 - представители иностранных государств и более 1 000 - российские атлеты.
13 спортсменов представили Тюменскую область в плавании, легкой атлетике и тхэквондо. В общей сложности по результатам соревновательных дней на счету нашей делегации – 12 медалей.
Три награды по итогам Игр завоевали легкоатлеты Тюменской области.
Антон Прохоров заработал серебро на дистанции 100 метров. Серебряная медаль также у Леонида Варфоломеева на дистанции 1500 метров. Илья Моторин взял бронзу в беге на 400 метров.
В плавании Игорь Плотников завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине.
На счету Владислава Лицеванова 4 бронзовые медали: на 50, 100 и 200 метров вольным стилем, на 100 метров брассом.
Димитрий Долговас также четырежды поднимался на пьедестал почета. В его активе два серебра - 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине, и две бронзы - 400 метров вольным стилем и 100 м вольным стилем:
Своими результатами я доволен, неплохо для начала сезона. Самой значимой для меня стала серебряная медаль на дистанции 100 метров на спине. Удалось обойти Артема Исаева, которому до этого я уступал на дорожке. Я был настроен на борьбу. Не смутило даже то, что соревнования проходили в открытом бассейне. Мне было без разницы, где плыть, в какую погоду... Главное - плыть! Конечно помогла поддержка тренеров, моей мамы Юлии Николаевны. Очень важно, когда тебя поддерживают близкие люди. Впереди ждет первенство России, уверен, что смогу и там показать результаты. Тем более для меня оно станет завершающим, после этого будут уже чемпионаты.
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