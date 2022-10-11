Тюменские паралимпийцы завоевали 12 медалей Летних игр

В Сочи завершились Международные комплексные спортивные соревнования "Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"". Их участниками стали 1 800 спортсменов, из которых 170 - представители иностранных государств и более 1 000 - российские атлеты.

13 спортсменов представили Тюменскую область в плавании, легкой атлетике и тхэквондо. В общей сложности по результатам соревновательных дней на счету нашей делегации – 12 медалей.

Три награды по итогам Игр завоевали легкоатлеты Тюменской области.

Антон Прохоров заработал серебро на дистанции 100 метров. Серебряная медаль также у Леонида Варфоломеева на дистанции 1500 метров. Илья Моторин взял бронзу в беге на 400 метров.

В плавании Игорь Плотников завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине.

На счету Владислава Лицеванова 4 бронзовые медали: на 50, 100 и 200 метров вольным стилем, на 100 метров брассом.

Димитрий Долговас также четырежды поднимался на пьедестал почета. В его активе два серебра - 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине, и две бронзы - 400 метров вольным стилем и 100 м вольным стилем: