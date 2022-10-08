ХК "Рубин" остается в числе лидеров перед новой выездной серией ВХЛ

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Тюменский ХК "Рубин" входит в первую пятерку турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В чемпионате "PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути" клуб за 11 матчей набрал 16 очков. Семь поединков закончились победой тюменцев: пять в основное время, один в овертайме и один по буллитам.

Из четырех проигрышей в основное время было два. В последнем поединке на домашнем льду "Рубин" уступил "Дизелю" из Пензы по буллитам.

Новая выездная серия у клуба начнется 9 октября матчем в Перми с "Молотом", 11 октября тюменцы встречаются с "Торосом" в Нефтекамске, 13 октября — с "Нефтяником" в Альтемьевске, 15 октября — с "Ижсталью" в Ижевске. Предстоящие соперники занимают места во второй половине турнирной таблицы, отмечает "Вслух.ру".

В сезоне 2022/23 принимают участие 26 хоккейных клубов из России. Регулярный чемпионат стартовал 3 сентября, а завершится 17 февраля 2023 года. Всего в Регулярном чемпионате команды проведут по 50 матчей: 25 на своем поле и 25 на поле соперника.

В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ — Кубок имени Владимира Петрова — смогут продолжить 16 сильнейших команд. Год назад Кубок завоевал "Рубин"