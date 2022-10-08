Главный тренер ФК Тюмени - лучший в ФНЛ-2 по итогам сентября

Главный тренер ФК "Тюмень" Игорь Меньщиков признан лучшим в ФНЛ-2. Таков результат голосования среди руководителей клубов Второй лиги по итогам сентября.
Главная заслуга тренера — первое место в турнирной таблице четвертой группы, где выступает "Тюмень". Из 11 сыгранных матчей у клуба было шесть побед, один проигрыш и четыре ничьих. По итогам 11 туров клуб набрал 22 очка.
Как пишет "Вcлух.ру" 9 октября клуб проведет выездной матч с "Уралом-2" из Екатеринбурга. Домашний матч с этим же соперником 1 октября сыгран вничью со счетом 2:2. Цель "Тюмени" - закончить сезон на первом месте, чтобы получить путевку в ФНЛ.
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