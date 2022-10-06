Тюменские пловцы и бегуны завоевали первые медали на Летних играх паралимпийцев в Сочи

Международные комплексные спортивные соревнования "Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" проходят в Сочи со 2 по 9 октября. В них участвуют более 1 800 спортсменов, и том числе 170 иностранцев и более 1 000 российских атлетов.



В первые дни копилку наград пополнили спортсмены Тюменской области. В плавании Димитрий Долговас взял две медали вольным стилем: серебро на дистанции 50 метров и бронзу на 400 метров. Владислав Лицеванов тоже отметился дважды - у него бронзовые медали на 50 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров брассом. Игорь Плотников завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине.



Первыми успехами отметились тюменцы и в легкой атлетике. Антон Прохоров стал вторым на дистанции 100 метров. Серебряная медаль также у Леонида Варфоломеева на дистанции 1500 метров.



"Ребята собраны, сосредоточены. Они приехали побеждать. Радуемся успехам вместе. Но не расслабляемся, мотивируем их, поддерживаем", - поделилась руководитель спортивной делегации Тюменской области Марина Деменьтева.