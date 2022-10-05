Новые звезды бодибилдинга появились в Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по бодибилдингу впервые принял Ялуторовск, участниками стали более ста спортсменов из ХМАО, ЯНАО, Курганской, Свердловской, Омской, Московской, Тюменской областей и Пермского края.

Спортсмены выступали в 37 категориях по нескольким направлениям - бодибилдинг, фитнес, бодифитнес, фитнес-бикини, фит-модель, фитнес-пары и детский фитнес.

В этом году участвовало 11 юных спортсменов от 6 до 15 лет в трех группах – Атлетический мальчик 7-14 лет, фитнес-девочки 6-10 лет и 11-15 лет. Ребята представляли три региона – Московская и Тюменская области и Пермский край. Лучшим атлетом стал Мартин Мельников из Московской области, в числе лучших среди девочек - спортсменки Пермского края Пятунина Екатерина (6-10 лет) и Каменева Арина (11-15 лет).

Среди женщин лучшими в фитнес-бикини и бодифитнесе стали тюменки Плясунова Кристина и Аширбаева Ольга. Чемпионка в номинации велнес-фитнес - спортсменка из Кургана Буторина Антонина. Фит-моделью этих соревнований признана Тулякова Мария из Тюмени.

Среди атлетов абсолютным чемпионом бодибилдинга стал тюменец Антон Орлов. В категории "Атлетический бодибилдинг" победу одержал тоже тюменский спортсмен Бикшанов Альфред. В пляжном бодибилдинге отличился Петров Юрий из ХМАО

В классическом бодибилдинге не было равных Павлу Сомову из Тюмени. Тюменцем победитель стал не так давно, переехав из Тобольска. Всерьез бодибилдингом наш герой начал заниматься лишь год назад в возрасте 27 лет. А вдохновило его на это первое успешное выступление в дисциплине "Пляжный бодибилдинг", в которой он взял титул вице-чемпиона Тюменской области.

Председатель Федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова: