Спортивные ориентировщики Тюменской области прошли "ягодные" дистанции

Подведены итоги чемпионата и первенства Тюменской области по спортивному ориентированию. Дисциплина "кросс-лонг" собрала порядка 150 участников всех возрастов.

Настоящим подарком для спортсменов стала солнечная осенняя погода. На старт вышли как начинающие спортсмены от 5 лет, так и более опытные спортсмены. Для взрослых дистанции составили от 10 км, а для детей — 1,5-2 км.

- Все получили огромное удовольствие и от самих соревнований, и от прогулок по лесу. Дети с удовольствием пособирали дары леса. Попалась им брусника и даже черника. Такие вот "ягодные" соревнования получились, - рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев.

Чемпионами области стали Загайнова Александра и Токмаков Егор. В других возрастных группах отличились Петрова Варвара и Чирков Степан, Борчевкина Анастасия и Тур Дмитрий, Матвеева Екатерина и Лимонников Иван, Кобелева Полина и Бабиков Семен. Наградили и ветеранские группы.

Впереди спортсменов ждут еще одни массовые соревнования. 7 и 9 октября открытый Кубок клуба спортивного ориентирования "Ермак" соберет не только тюменцев, но и гостей со всего Уральского федерального округа.