Тюменцы заняли второе место на всероссийской спартакиаде пенсионеров

VII спартакиаду пенсионеров России принимал Тольятти, за медали боролись 581 человек из 73 регионов страны. Тюменская команда стала серебряным призером соревнований.

Спартакиада не проводилась два последних года. В 2019 году тюменская сборная заняла на ней общекомандное 15 место. В этот раз нашей спортивной делегации под руководством Николая Пермякова удалось намного улучшить итоговый результат и завоевать 2 место.

В команду вошли победители и призёры регионального этапа спартакиады: Нина Лушкова, Николай Титов, Павел Мясников, Ольга Курченко, Людмила Паньшина, Тагир Мировалов (Ялуторовск), Марина Гурьева (Ялуторовский район). Все они сделали достойный вклад в общий успех. В личном зачете отлично проявил себя Леонид Копысов из Заводоуковска. Он стал бронзовым призером в соревнованиях по легкой атлетике.

К участию в спортивном форуме допускаются только спортсмены-любители с квалификацией не выше кандидата в мастера спорта. Для женщин нижний возрастной порог составил 55 лет, для мужчин — 60 лет.

В зачет вошли соревнования по плаванию, настольному теннису, шахматам, легкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсу и многоборью ГТО. В многоборье участники IX-XI возрастных ступеней проверили свои возможности в поднимании туловища из положения лежа, наклоне и отжиманиях.