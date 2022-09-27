Шесть тюменцев выступят на Всероссийской летней спартакиаде слепых

С 27 сентября по 2 октября в Йошкар-Оле состоится Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению "Республика спорт". От Тюменской области на спартакиаду отправились легкоатлеты Алексей Половинкин, Федор Шахов, Екатерина Прядеина, Юрий Мясников, Василий Плетников, Мария Шведова.

Около 500 детей-инвалидов по зрению от 7 до 17 лет из более 40 регионов будут бороться за медали в семи видах спорта - плавание, легкая атлетика, мини-футбол, шахматы, шашки, дзюдо и голбол. Участвуют ученики образовательных учреждений для слепых и слабовидящих детей или ученики школ, обучающих детей-инвалидов по зрению.

Открытие Спартакиады состоится 28 сентября в 10 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе "Спартак". Закроется Спартакиада 1 октября в 17 часов в Ледовом дворце "Марий Эл".