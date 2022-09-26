Более 200 экстремалов собрал фестиваль на Воронинских горках

В минувшие выходные состоялся фестиваль "Экстрим Территория", включающий соревнования по сноуборду, брейк-дансу, роллер-спорту и трюковому самокату, а также ряд мастер-классов от приглашенных специалистов.

В фестивале приняли участие спортсмены из Тюмени, Тобольска, Каменска-Уральского, Когалыма, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы. В общей сложности фестиваль собрал более 200 любителей экстремальных видов спорта.

- Мы были приятно удивлены количеством участников. Реальность превзошла все наши ожидания. Мастер-классы от наших гостей стали полезными для всех посетителей. Безусловно, это событие можно считать одним из самых важных в 2022 году для каждой из представленных на фестивале дисциплин и региональной экстрим-культуры в целом, - поделился организатор фестиваля Алексей Козлов.

По итогам фестиваля в дисциплине "Самокат" в младшей возрастной группе победу одержал Даниил Сальников (Тюмень), следом за ним идут Иван Иванов (Тобольск) и Дмитрий Зиновьев (Тюмень).

В группе от 14 лет все призовые места достались представителям Тюмени. На 1 месте — Влад Кривошеин, на втором — Егор Черноскутов, третье место досталось Ивану Макушину.

Среди сноубордистов от 14 лет лучшим стал Антон Неулыбин из Екатеринбурга, среди мальчиков до 14 лет — представитель Каменска-Уральского Илья Хабаров. Среди девочек до 13 лет победу одержала Злата Козлова из Тюмени.

В роллер-кроссе до 12 лет первые два места заняли красноярцы Кирилл Калюжный и Михаил Иванов, третье место досталось тюменке Катерине Бондарь. В возрастной категории от 13 лет победу одержал спортсмен из Москвы Ренат Галлямов, на втором и третьем местах тюменцы Артем Бажутов и Тимофей Люляков соответственно.

В дисциплине "Брейк-данс" в номинации "Seven to smoke" победителем стал Антон Новосёлов (Тюмень). В командной номинации "Cherry Jam" взяли "золото" - Марк Михайлов, Мирон Чуклин, Анна Пиминова, Роман Струнин, Александр Бедрик. "Серебро" забрали Андрей Ярославцев, Богдан Иванов, Вячеслав Бедрик, Сергей Липовка, Артём Чупрунов.