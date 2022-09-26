В Тюменской области определили лучших тхэквондистов

Региональные чемпионат и первенство по тхэквондо ИТФ собрали порядка 150 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Заводоуковского городского округа, Тюменского, Бердюжского и Тобольского районов.

В соревнования вошли такие дисциплины, как формальный комплекс и спарринг. Организаторы отметили стремление участников к победе и их достойную подготовку.

По итогам в общекомандном зачёте на 1 месте клуб "Фортуна" из Тюмени. Вторым стал "Торнадо", также представитель областной столицы. Замкнул тройку призеров клуб "Юность" из п. Винзили Тюменского района.

Также были названы лучшие судьи турнира. Это Роман Тарасов, Эдуард Страутман и Савелий Сидоров. Соревнования не только помогли ребятам улучшить свой соревновательный опыт. Сильнейшим представится возможность выступить на первенстве Уральского федерального округа.