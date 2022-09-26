В Тюменской области парашютисты соревновались в точности прыжков

Тюменской области по парашютному спорту на "Кубок В.Катаева" заявились 40 спортсменов, 6 из них - женщины.

Среди участников были как опытные, так и начинающие. Для некоторых эти состязания и вовсе стали дебютными. Наталья Статная из Сургута осваивать этот вид спорта начала лишь 2 года назад. За компанию с другом как-то пришла в спортивный клуб. Теперь у нее позади уже 98 прыжков с парашютом.

"Приехала на вторые в своей жизни учебно-тренировочные сборы и неожиданно для себя оказалась в числе участников чемпионата. На победу и не рассчитывала. Конкурентки такие именитые спортсменки, с богатым победным опытом за плечами. Я же только в начале пути. Самое главное, что своим выступлением довольна, какие цели перед собой ставила - достигла", - рассказала Наталья.

Для одиннадцатиклассника Руслана Шукурова эти соревнования стали вторыми. Первый свой прыжок он совершил год назад, с тех пор число прыжков в книжке парашютиста выросло до 123. С января начал работать на спортивный результат. Первыми стали всероссийские соревнования в Увате, на них Руслан занял 3 место в юниорском зачете. И вот, спустя буквально несколько месяцев ему удалось завоевать золото в своей категории и заработать 1 спортивный разряд. Второе место завоевала Елизавета Ворошилова.

В других категориях личного первенства результаты таковы.

Мужской зачет:

1 место - Евгений Иванов.

2 место - Владимир Аталыков.

3 место - Виктор Богданов.

Женский зачет:

1 место- Валентина Гадальшина.

2 место- Елена Трусова.

3 место- Ольга Челомбитко.

В командном зачете победила команда "Тюменский АТСК", в состав которой вошли Евгений Иванов, Илья Федченко, Максим Фадеев, Геннадий Анашин. На 2 месте - команда "Ялуторовск". В ее составе: Владимир Аталыков, Игорь Филиппов,Евгений Усов, Денис Румянцев. Третье место у команды "Z", в которой выступили Олег Башинский, Валентина Гадальшина, Олег Члек, Елена Трусова. Абсолютным чемпионом областных соревнований стал Евгений Иванов.